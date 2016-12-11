25 قتيلاً بانفجار استهدف كاتدرائية الأقباط بالقاهرة

قُتل 25 شخصاً وأصيب 31 آخرون في انفجار استهدف الكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، حسب ما أفاد به مراسل قناة العربية.

وأكدت وزارة الصحة المصرية في بيان مقتضب أنه تم الدفع بــ14 سيارة إسعاف في محيط انفجار كنيسة العباسية، لنقل المصابين وجثث الضحايا، إلى مستشفيات دار الشفاء والدمرداش الجامعي.

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة تزن 12 كيلوغراما استخدمت في التفجير.

ووجه وزير الداخلية عقب وصوله موقع الحادث بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لبيان وتحديد هوية الجناة وكيفية دخول القنبلة والمتفجرات للكنيسة.

فيما كشف مصدر أمني عن أن العبوة الناسفة كانت في القاعة المخصصة للنساء ويرجح أنها دخلت للقاعة بواسطة حقيبة نسائية.

وقال إن التقديرات الأولية تشير إلى أن وزن العبوة يتراوح ما بين 8 إلى 12 كيلوغراما من المتفجرات وتم توجيهها من الخارج عن طريق الريموت كونترول وقبل نهاية الصلاة بربع ساعة.

من جانبه، كلّف المستشار نبيل صادق النائب العام، نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في الحادث.

وانتقل المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا وفريق من محققي النيابة، إلى موقع الحادث، لإجراء معاينة للموقع وبيان التلفيات والخسائر، وسؤال شهود العيان والمصابين الذين تسمح حالتهم بذلك.

وكانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغاً يفيد بوقوع انفجار بمنطقة العباسية، وعلى الفور انتقل مدير أمن القاهرة ومدير الحماية المدنية وقوات المفرقعات إلى مكان البلاغ للفحص.

ووجه الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، القائد العام للقوات المسلحة المصرية، بعلاج المصابين في حادث الكاتدرائية المرقسية بالعباسية في مستشفيات القوات المسلحة.

من جانبه كشف شاهد عيان لـ"العربية.نت" عن أن عبوة ناسفة انفجرت من داخل كنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية، مؤكدا أنه تم توجيهها بالريموت كونترول من الداخل لحظة توافد الأقباط على الكنيسة لصلاة يوم الأحد.

في سياق متصل كشف الدكتور صموئيل متياس رئيس الكشافة الكنسية أن الانفجار وقع داخل الكنيسة البطرسية الملاصقة لمقر الكاتدرائية وذلك أثناء صلاة قداس يوم الأحد مؤكدا سقوط عدد من الأطفال بين الضحايا.