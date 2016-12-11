شاهد اللحظات الأولى لانفجار كاتدرائية الأقباط بالقاهرة

أظهر مقطع فيديو اللحظات الأولى لانفجار كاتدرائية الأقباط بالعباسية في القاهرة.

وخلف الانفجار 25 قتيلاً و31 جريحاً، صباح اليوم الأحد، حسب ما أفاد به مراسل قناة العربية.

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة تزن 12 كيلوغراماً استخدمت في التفجير.

ووجه وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار بسرعة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة لبيان وتحديد هوية الجناة وكيفية دخول القنبلة والمتفجرات للكنيسة.

فيما كشف مصدر أمني عن أن العبوة الناسفة كانت في القاعة المخصصة للنساء ويرجح أنها دخلت للقاعة بواسطة حقيبة نسائية.

وقال إن التقديرات الأولية تشير إلى أن وزن العبوة يتراوح ما بين 8 إلى 12 كيلوغراما من المتفجرات وتم توجيهها من الخارج عن طريق الريموت كونترول وقبل نهاية الصلاة بربع ساعة.