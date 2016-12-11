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مصر تعلن الحداد 3 أيام والسيسي يعزي البابا

المصدر: القاهرة -اشرف عبد الحميد
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أعلنت مصر الحداد 3 أيام على ضحايا حادث تفجير الكنيسة البطرسية والذي وقع صباح اليوم وأسفر عن عشرات القتلى والجرحى، وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعرب فيه عن خالص العزاء والمواساة للضحايا.

وأكد السيسي عزم مصر شعباً وحكومة على الاستمرار في التصدي للإرهاب حتى اجتثاث جذور الاٍرهاب تماماً من مصر.

وأعرب عن ثقته المطلقة في قدرة الشعب المصري بمسلميه وأقباطه على التكاتف صفاً واحداً وعلى تحقيق النصر في الحرب ضد الإرهاب، باعتبارها معركة المصريين جميعاً.

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