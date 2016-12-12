الصور الأولى لمنفذ تفجير الكاتدرائية بالقاهرة

حصلت "العربية.نت" على الصور الأولى للانتحاري محمود شفيق محمد مصطفى (22 عاما) منفذ تفجير كاتدرائية الأقباط بالعباسية في القاهرة.

وحسب مصادر أمنية مصرية فإن الاسم الحركي للانتحاري أبو دجانه الكناني، من مواليد 10 أكتوبر العام 1994 من محافظة الفيوم وانضم للتنظيمات الإرهابية في سيناء.

وكشفت المصادر عن معلومات حول الانتحاري، وفقا لصحيفته الجنائية، حيث تبين أنه مقيم قرية عطيفة مركز سنورس بمحافظة الفيوم، وصادر ضده حكم بالحبس عامين في القضية رقم 42709 لسنة 2014 جنح مستأنف قسم الفيوم.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أعلن أن منفذ تفجير الكنيسة شاب يبلغ من العمر 22 عاما ويدعى محمود شفيق محمد مصطفى ومعه 3 شباب وسيدة.

وقال خلال تشييع جنازة ضحايا تفجير الكاتدرائية اليوم الاثنين إن الشاب دخل الكنيسة وفجر نفسه بحزام ناسف، وأن أجهزة الأمن تقوم منذ الأمس بتجميع جثة الشاب ورفقائه للوصول لكافة المعلومات متوعدا بالوصول لكافة الجناة والقصاص منهم.