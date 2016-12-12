تعرف على باقي المتهمين بحادث تفجير الكاتدرائية

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض، على 4 من المتورطين في حادث تفجير الكنيسة البطرسية والذين سبق وأعلن عنهم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال تشييع الضحايا اليوم الاثنين بخلاف المتهم الانتحاري محمود شفيق.

واعتقلت الأجهزة الأمنية كلاً من علا حسين محمد، ربة منزل، وزوجها محمد عبدالحميد محاسب في بنك، وزوج شقيقتها ويدعى شريف يحيى السيد، وجميعهم يقيمون في مدينة نصر، كما تم القبض على المشتبه به الرابع وهو أحمد حمزة أحمد عبد العزيز ويقيم بالمطرية.

وأوقفت أجهزة الأمن المتهمة أثناء وجودها بمنزل والدتها بشارع علي الجندي في مدينة نصر بجوار معهد الخدمة الاجتماعية، بينما ألقي القبض على المشتبه فيهم الآخرين في أماكن مختلفة.