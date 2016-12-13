القاهرة تجلي عائلة مصرية مكونة من 15 شخصا من حلب

نجحت السفارة المصرية بدمشق في إخراج عائلة مصرية من منطقة الاشتباكات بحلب في سوريا.

وصرح محمد ثروت سليم، القائم بأعمال السفارة المصرية في سوريا، أن السفارة نجحت أمس الاثنين في إخراج أسرة المواطنين المصريين "كمال عبده حسن شحاته"، و"زكريا كمال عبده حسن شحاته" بمجموع 15 شخصاً، من منطقة الاشتباكات في حلب، واستقبلهم القائم بالأعمال في مبنى السفارة أمس واليوم، لإنهاء الإجراءات الخاصة بهم، مضيفاً أن غالبية أفراد العائلة فقدوا جميع أوراقهم الثبوتية خلال المعارك الأخيرة في حلب.

وأوضح القائم بالأعمال أن العائلة المصرية مُقيمة في سوريا منذ عشرات السنين عبر عدة أجيال ومُستقرة في حلب، وتواصلت السفارة معها طوال الأشهر الماضية، وطلبت من أفراد العائلة ضرورة مغادرتهم حلب بشكل فوري، إلا أنهم كانوا يُصرون على البقاء رغم المخاطر الكبيرة لتواجدهم في هذه المناطق منذ سنوات طويلة.

وأضاف القائم بالأعمال أن السفارة قامت بإجراء اتصالات مع الخارجية السورية، والأجهزة المعنية لضمان خروج العائلة من مناطق الاشتباكات وهو ما تم بالفعل، حيث قامت السفارة بتوفير المبيت، والإعاشة للأسرة المصرية لحين مغادرتها.