عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم مصر

داعش يلغم شاباً سيناوياً ويقتله مع 15 آخرين بطرق بشعة

المصدر: القاهرة – أشرف عبد الحميد
صورة من الفيديو الذي بثه داعش يقوم أحد عناصره بوضع عبوة لتفجير شاب سيناوي
رابط مختصر

أعدم تنظيم داعش سيناء 16 مواطناً مصرياً من أبناء محافظة شمال سيناء، بحجة تعاونهم مع الجيش بطرق بشعة، وكان أكثرها دموية قيام التنظيم بتفجير أحد الشباب بعدما قام بتلغيم جسده بالمتفجرات.

وزعم التنظيم أن المواطنين الذين تم إعدامهم اعترفوا بالتعاون مع الجيش المصري، وقيامهم بالإبلاغ عن عناصر من "بيت المقدس"، فيما توعد التنظيم بتكرار نفس المصير مع أبناء القبائل الذين يتعاونون مع الجيش في العمليات الدائرة في المنطقة.

وأعدم التنظيم 14 شاباً نحراً ورمياً بالرصاص، وآخر نسفاً بالمتفجرات، في أماكن متفرقة، منها الشيخ زويد ورفح، متهماً المتعاونين مع الجيش بالكفر مهدراً دماءهم.

ضحايا إعدامات داعش في سيناء ضحايا إعدامات داعش في سيناء
ضحايا إعدامات داعش في سيناء ضحايا إعدامات داعش في سيناء

كلمات دالّة

#مصر, #سيناء, #الرصاص, #متفجرات, #الجيش, #الشيخ زويد, #المنطقة, #الجيش المصري

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر