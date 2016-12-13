شاهد.. لحظة تفجير كاتدرائية الأقباط في القاهرة

نشرت الداخلية المصرية فيديو من كاميرات مراقبة للحظة تفجير كاتدرائية العباسية في القاهرة والتي راح ضحيتها 25 شخصاً، وأصيب أكثر من 30 آخرين.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة التي تم تفريغها من قبل أجهزة الأمن والتحقيق في حادث الكنيسة البطرسية الانتحاري محمود شفيق منفذ العملية أثناء دخوله قاعة الصلاة وخلفه فرد أمن إداري، وبعدها بثوانٍ وقع التفجير.

ويظهر في الفيديو لحظة الانفجار الهائل الذي خلفته عبوة ناسفة وزنها يبلغ 12 كلغ، فيما تطاير الركام وغطى المكان.

وأوضحت مصادر أمنية أن الانتحاري الذي نفذ العملية كان يرتدي جاكيت أسود طويلا وبنطلون جينز أزرق، وفقا لما رصدته الكاميرا التي أوضحت أيضا أنه دخل للقاعة مسرعا، ودخل خلفه أحد أفراد الأمن الإداري، وأن فرد الأمن الإداري عثر على جثمانه بين الضحايا بجوار جثة الإرهابي منفذ الحادث، ما يعزز كون فرد الأمن حاول اللحاق بالانتحاري ومنعه، لكنه لم يتمكن من ذلك نظرا لقيام الإرهابي بتفجير نفسه فور دخول القاعة.