مصر..متهمو تفجير الكنيسة يكشفون مفاجآت جديدة بالتحقيقات

يتابع المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري التحقيقات مع المتهمين في تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، والذي أسفر عن مصرع 24 شخصاً وإصابة 49 آخرين.

وأسندت النيابة للمتهمين القتل العمد لعدد من الأقباط، واستباحة دمائهم وحيازة أسلحة ومتفجرات وإيواء إرهابيين، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون.

وطالبت النيابة أجهزة الأمن بضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وهما مهاب مصطفى السيد قاسم، وكرم أحمد عبدالعال إبراهيم.

وكشفت التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا أن الانتحاري، محمود شفيق، منفذ التفجير سار بخطوات سريعة إلى داخل الكنيسة قبل أداء الصلوات، وعندما شك فيه أحد أفراد الأمن الإداري بالكنيسة لاحقه عند باب القاعة الخلفي المخصص للسيدات، ولكنه خلال مدة زمنية بسيطة من دخوله قام بتفجير نفسه.

وكشفت معاينة النيابة عدم وجود كاميرات مراقبة داخل قاعة الصلاة وتركزها فقط في الخارج، وكلفت المعمل الجنائي وخبراء المفرقعات والطب الشرعي بسرعة تقديم التقارير الفنية حول الحادث.

من ناحية أخرى كشف أحد خدام الكنيسة، ويدعى مرقص مختار تفاصيل جديدة حول الحادث، وقال في تصريحات صحافية اليوم الثلاثاء إنه التقى بالإرهابي منفذ التفجير قبل الحادث بيوم واحد، حيث أتى الإرهابي للكنيسة مساء السبت وسأل عن بعض الكتب الدينية، التي تروي تاريخ المسيحية بزعم أنه يعد دراسة عن الدين المسيحي، ويريد مقابلة أحد القساوسة أيضاً، وكان معه حقيبة كبيرة زرقاء اللون ويريد الدخول.

وأضاف الخادم أنه قال للإرهابي إن الكنيسة مغلقة الآن ولا يوجد أحد، ومن الممكن أن يأتي صباح الغد للقاء من يريد، مضيفاً أنه فور رؤيته جثة الإرهابي وصورته تذكر الشخص الذي قابله ليلة الحادث، وتأكد أنه هو نفسه من قابله مساء السبت.

وقال مرقص إنه سيذهب للنيابة صباح اليوم الثلاثاء للإدلاء بهذه المعلومات الجديدة.