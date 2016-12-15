مصر تعدم عادل حبارة.. أخطر متطرفي سيناء

أكدت مصادر أمنية مصرية صباح الخميس، تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي عادل حبارة في سجن الاستئناف، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.

ونقلت قوات الأمن حبارة من سجن طرة في الساعات الأولى من صباح الخميس إلى سجن الاستئناف لتنفيذ حكم الإعدام، بعد تصديق الرئيس المصري على طلب وزير العدل بتنفيذ الحكم.

وفي وقت سابق، أفادت مصادر مصرية مسؤولة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على حكم إعدام الإرهابي عادل حبارة الذي أيدت محكمة النقض إعدامه بعد اتهامه بقتل 25 مجندا في "مذبحة رفح الثانية".

وأكدت المصادر أن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، أرسل مذكرة إلى السيسي بشأن الحكم بإعدام حبارة، المتهم الرئيسي في قضية "مذبحة رفح الثانية"، يطلب فيها التصديق على الحكم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، مضيفةً أن الرئيس صدق على الحكم بالفعل.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت الأحد حكما نهائيا ضد عادل حبارة، قضت فيه بتأييد عقوبة إعدامه الصادرة من محكمة الجنايات، لإدانته بارتكاب "مذبحة رفح الثانية" التي راح ضحيتها 25 مجندا في سيناء.

أخطر متطرفي سيناء ومنفذ مذبحة رفح الثانية

ويعد حبارة أحد أخطر المتطرفين في سيناء، ويقود خلايا إرهابية في شبه الجزيرة المصرية. ألقي القبض عليه في سبتمبر عام 2013، قبل محاولته تفجير نفسه في أحد الأسواق الشعبية بالعريش.

وقد اتهم بعشرات الجرائم الإرهابية، منها مذبحة رفح الثانية على الحدود بين مصر وإسرائيل في 19 أغسطس عام 2013، والتي راح ضحيتها 25 جنديا مصريا.

صدرت بحقه 4 أحكام ضده بالإعدام شنقاً، في قضايا قتل ضباط ومجندين في عمليات إرهابية متنوعة، ولاعتناقه أفكاراً تكفيرية، والانضمام لتنظيم داعش والترويج لأعمال العنف.

اعترف خلال المحاكمة بتنفيذه مذبحة رفح الثانية، وقال متباهياً: "أنا عادل حبارة صاحب 25 شمعة منورة"، في إشارة للجنود الذين تم قتلهم في سيناء.

حاول عادل حبارة الهروب أثناء ترحيله من أكاديمية الشرطة، هو وآخرون في يوليو عام 2014، بعد انتهاء أولى محاكماته، وتمكنت قوات الشرطة من ملاحقتهم والإمساك بهم ووضعهم تحت حراسة أمنية مشددة وترحيلهم إلى سجن العقرب.