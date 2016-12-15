هذه رسالة مرشد الإخوان قبل 25 يناير

رسالة من محمد بديع مرشد الإخوان عثر عليها على هاتف أحد عناصر الجماعة تمكنت السلطات المصرية من ضبط خلية إرهابية بمحافظة المنوفية.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية، إن الأجهزة الأمنية نجحت فى إحباط مخطط قيادات وعناصر جماعة الإخوان وأعضاء اللجنة الإعلامية للتنظيم بالمنوفية للحشد والتحريض والقيام بعمليات ضد مؤسسات الدولة، وتمكنت من ضبطهم وعثرت بحوزتهم على رسالة من محمد بديع تطالبهم فيها بضرورة استمرار وتفعيل ما أسماه "العمل الثوري".

وأضاف أنه وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باعتزام القيادي الإخواني محمد أحمد عبدالفتاح البعلاوي، تاجر مقيم بدائرة مركز شرطة بركة السبع بالمنوفية مسؤول اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان بالمنوفية، ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا بعقد لقاء تنظيمي مع بعض أعضاء اللجنة بحضانة مملوكة للإخواني الهارب خالد عبدالرحمن اللقاني الكائنة بمدينة تلا بالمنوفية، وسبق صدور قرار بإغلاقها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية للتستر عن أعين أجهزة الأمن للتخطيط لعمليات عنف.

وقال إنه على الفور تم التعامل مع تلك المعلومات وتحديد المقر المشار إليه واستهدافه في الإطار القانوني، حيث أسفر ذلك عن ضبط القيادي المذكور، وبرفقته 7 من أعضاء اللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان بالمحافظة، ومن بينهم 4 سيدات، وأعضاء اللجنة هم:

محمد فرج إبراهيم النجار مسؤول قسم الفضائيات باللجنة الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي بالمنوفية

محمود إبراهيم سيد أحمد الدبور مسؤول الإعلام لتنظيم الإخوان بمنطقة السادات التنظيمية

كامل السيد عبدالمجيد موسى

عزة عكاشة عبدالمجيد قاسم

ناهد سيد إبراهيم محروس

صفاء مليجى إبراهيم عبدالدايم

منال عبدالحميد محمد عطية زوجة الإخواني الهارب خالد عبدالرحمن اللقاني

وذكر أنه تبين من الفحص أن المذكورين قاموا بإعداد إحدى الغرف بتلك الحضانة المغلقة كاستوديو للتصوير، وعثر بداخلها على لافتة مدون عليها (شهداء ومعتقلو المنوفية) وكاميرا عالية التقنية يمكنها البث المباشر وبفحصها تبين احتواؤها على مقطع فيديو للمضبوطة ناهد سيد إبراهيم محروس، تدعي فيه تعرض زوجها المحبوس مجاهد أحمد محمد عشيبة للتعذيب داخل سجن شبين الكوم على يد رئيس مباحث السجن.

وقال المسؤول الأمني إنه عثر بحوزة مسؤول اللجنة الإعلامية "القيادي الإخواني محمد أحمد البعلاوي" على كارت ذاكرة تلفون محمول يحتوي على الخطط الإرهابية لتلك اللجنة الإعلامية، ورسالة مرشد الإخوان محمد بديع بضرورة استمرار وتفعيل العمل الثوري استعداداً لذكرى 25 يناير المقبلة، وملف يتضمن مقترحات للتصعيد والحشد قبل 25 يناير بمختلف المحافظات، واستكمال الهياكل للمكاتب والمناطق الشاغرة، والتفاعل المبكر مع ما أسموه حراك الخارج، وتكثيف الدعايات للتحريض ضد وزارة الداخلية.

وقال إن المتهمين أكدوا في اعترفاتهم أنهم بادروا بناءً على تنسيق مع القنوات الإعلامية الإخوانية بالخارج مثل "الشرق" و"مكملين" بتسجيل مقاطع فيديو لزوجات العناصر المحبوسين، ومن بينهن بعض المضبوطات يدعين بها تعرض أزواجهن للتعذيب داخل السجون للإسقاط على الأوضاع بالبلاد وبثها على تلك القنوات باستخدام تقنيات متطورة بهدف الترويج للمزاعم والادعاءات والمخططات الإخوانية ضد الدولة.

وأضاف تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.