بعد الأسد.. قرد مسعور ينهش يد طفلة في مصر

بعد أسابيع على حادثتي الأسد، الذي هاجم مدربه، والحادثة الأخرى التي هاجم فيها أسد آخر طفلة، تعرضت ابنة مهندس مصري لحادث غريب ومثير منذ أكثر من أسبوعين، ما دفعه إلى استخدام صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتوعية المواطنين وتحذيرهم من قرد يتواجد في حديقة في منطقة التجنيد شرق القاهرة، حتى لا يتعرض أبناؤهم لنفس الحادث الذي تعرضت له ابنته.

المهندس المصري ويدعى محمد ياسين عبدالهادي تعرضت ابنته البالغة من العمر 5 سنوات لحادث مؤلم، حيث نهش قرد في الحديقة يدها اليمني، وتسبب في إحداث تجويف بها.

وقال إن القرد المسعور الذي نهش يد طفلته من فصيلة البابون من بلاد الحبشة، وآكل لحوم، مضيفاً أن تقرير مستشفى الدمرداش أثبت إصابة ابنته بكسر بالعظمة الثالثة من عظام راحة اليد اليمنى وقطع بالأوتار الباسطة لإصبعي السبابة والوسطي إثر عضة القرد.

وأضاف أنه يقوم حاليا بتوعيه أصدقائه، تحسبا لتكرار نفس الأمر معهم، حتى ينتبهوا لأطفالهم خلال زيارتهم الحديقة، ومنعهم من زيارة قفص القرد مضيفا أنه أبلغ إدارة الحديقة بالأمر، للتعامل مع القرد حفاظاً على رواد الحديقة.