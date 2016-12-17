السيسي يترأس اجتماعاً أمنياً لمواجهة الإرهاب

ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، اجتماعاً أمنياً، لبحث تأمين موسم الأعياد القادم، وإحباط "مساعي الإرهاب لزعزعة الاستقرار".

وقال بيان صادر عن الرئاسة إن السيسي عقد صباح اليوم اجتماعاً مع شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء المصري، بحضور وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمالية، بالإضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة، في البيان نفسه إن "الاجتماع تطرق إلى الحالة الأمنية للبلاد بشكل عام، والإجراءات والاستعدادات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتأمين الأماكن والمنشآت الحيوية خلال موسم الأعياد القادم (عيد الميلاد)".

وطالب الرئيس المصري بـ"تكثيف التواجد الأمني بالمتنزهات والأماكن العامة، فضلاً عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في جميع أنحاء الجمهورية، وتحلي جميع الأجهزة الأمنية وأفرادها بأعلى درجات الاستعداد والحذر واليقظة".

وشدد على "أهمية تكاتف الجميع، مسؤولين ومواطنين، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وإحباط مساعي قوى الإرهاب (لم يسمها) لزعزعة استقرار الوطن".

وفي مصر يعتاد المصريون بالاحتفال السنوي بليلة رأس السنة الجديدة، وتحتفل الطوائف المسيحية التي تعتمد التقويم الغربي (من بينها الكاثوليك) بعيد الميلاد يوم 25 ديسمبر/كانون أول، بينما تحتفل الطوائف التي تعتمد التقويم الشرقي (بينها الأرثوذكس) بالعيد يوم 7 يناير/كانون الثاني من كل عام.

وشهدت مصر خلال الفترة الأخيرة عدة عمليات إرهابية، آخرها الأحد الماضي، باستهداف انتحاري بحزام ناسف مكاناً مخصصاً للنساء بالكنيسة البطرسية الملحقة بمجمع كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في حي العباسية (شرق القاهرة)، أسفر عن سقوط 26 قتيلاً، بينهم منفذ العملية و49 مصاباً.