النقض تفرج عن روائي مصري اتهم بـ "خدش الحياء"

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الأحد، وقف تنفيذ حكم حبس الكاتب والروائي، أحمد ناجي، لمدة عامين بتهمة "خدش الحياء"، وتأجيل نظر الطعن المقدم منه لجلسة الأول من يناير القادم.

ومن المقرر أن يتم إخلاء سبيل الروائي المصري، لحين الفصل في الطعن المقدم منه.

وقد أثارت رواية "استخدام الحياة" لأحمد ناجي جدلاً كبيراً، بعد أن نشرها بجريدة أخبار الأدب التابعة لمؤسسة أخبار اليوم، "مستخدماً فيها ألفاظاً خادشة، ما أدى لرفع دعاوى قضائية ضده، انتهت بمعاقبة المحكمة له بالحبس عامين.

واستمعت المحكمة لشهادة الكاتب الصحافي، محمد سلماوي، والروائي صنع الله إبراهيم، حيث أكدا أن الرواية تتضمن مصطلحات أدبية بحتة والألفاظ الواردة بها موجودة في كتب الأدب قديماً وحديثاً، إلا أن النيابة طعنت عليها، مؤكدة أن الكاتب نشر مادة حملت انتهاكاً لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق.

وفي 20 فبراير الماضي، قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بقبول استئناف النيابة على براءة أحمد ناجي، وقررت حبسه عامين وتغريم طارق طاهر رئيس تحرير الصحيفة التي نشرت الرواية 10 آلاف جنيه.