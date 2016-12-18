لماذا منعت مصر نجل بن لادن من دخول أراضيها؟

منعت السلطات المصرية عمر أسامة بن لادن من دخول البلاد.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن اسم عمر نجل بن لادن كان مدرجاً على قوائم الممنوعين من دخول مصر لدواع أمنية، حيث إنه من الشخصيات غير المرغوب وغير المرحب بدخولها البلاد.

كما أضاف أنه وفور وصوله مطار القاهرة الدولي في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول الجمعة على طائرة مصر للطيران، القادمة من الدوحة في قطر رحلة رقم 940 تم إبلاغه بقرار المنع، وتخييره بين العودة إلى قطر أو السفر لدولة أخرى.

وأضاف المصدر أن نجل بن لادن تم تسفيره إلى اسطنبول على متن الطائرة التركية رحلة رقم 693، مشيراً إلى أنه التزم بالقرار وغادر إلى الوجهة التي اختارها.

وقال إن بن لادن غير مرغوب بدخوله في العديد من دول العالم، وتم منعه من دخول بعض دول أوروبا كإجراء احترازي ووقائي، تحسباً لارتباطه بتنظيمات متطرفة أو وجود اتصالات له مع بعض عناصر القاعدة التي كان يترأسها والده.

عمر هو نجل أسامة بن لادن من زوجته الأولى "نجوى الغانم"، ولد في عام 1981، وهو الابن الرابع بين 20 ابناً لزعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

ورفضت إسبانيا طلب لجوئه السياسي لمدريد، بحجة أنه يتعرض لتهديد. كما رفضت بريطانيا إقامته على أراضيها رغم أنها موطن زوجته.

عمر كتب مذكراته عن القاعدة وعن والده، وأثارت ضجة كبيرة، حيث رآها البعض أنها تدعم القاعدة وتؤيد ما فعله والده، فيما اعتبرها البعض الآخر مصدراً مهماً لمعرفة ماذا كان يجري داخل التنظيم.