نجل قائد الدفاع الجوي بحرب أكتوبر يتولى منصب والده

كان لافتا للنظر في التغييرات التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء السبت في بعض قيادات الجيش المصري تولي اللواء علي محمد علي فهمي منصب قائد قوات الدفاع الجوي وهو نجل المشير محمد علي فهمي قائد نفس السلاح في حرب اكتوبر 1973.

الابن واسمه بالكامل علي فهمي محمد علي فهمي من مواليد فبراير 1959، وكان عمره إبان حرب أكتوبر 14 عاما تخرج من كلية الدفاع الجوي 1982، وتمت ترقيته إلى رتبة لواء عام 2012، ثم رقي إلى رتبة رئيس أركان قوات الدفاع الجوي في ديسمبر 2015.

حصل اللواء فهمي على بكالوريوس علوم الدفاع الجوي وماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان، والدورة العليا لكبار القادة بأكاديمية ناصر العسكرية العليا كما شغل منصب ملحق الدفاع بروسيا وتدرج في جميع المناصب القيادية بقوات الدفاع الجوي 2012.

وحصل على ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ونوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو.

أما الأب الراحل المشير محمد علي فهمي فهو مهندس معركة الدفاع الجوي في حرب أكتوبر ومنفذ حائط الصواريخ الذي كان من الأسباب الرئيسية في النصر ولقب آنذاك بـ"أبو حائط الصواريخ".



وهو من مواليد أكتوبر ‏ 1920 وظل قائدا للدفاع الجوي منذ عام 1969 ثم حرب أكتوبر 1973 حتى ترك المنصب ليتولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة عام 1975.

قام فهمي الأب بإنشاء نظام دفاع جوي جديد في الجيشين الثاني والثالث بجبهة القتال مع إسرائيل وأعقبها بناء حائط الصواريخ، وبعد نهاية حرب أكتوبر تولى رئاسة أركان حرب الجيش المصري، وفي عام 1978 اختاره الرئيس الراحل أنور السادات مستشارا عسكريا له.

في 4 أكتوبر ‏1993‏ أصدر الرئيس الأسبق حسني مبارك قرارا جمهوريا بترقيه اللواء محمد علي فهمي إلى رتبة مشير، تقديرا للدور البطولي الذي قام به في حرب أكتوبر وتوفي في 11 سبتمبر 1999.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر عدة قرارات مساء السبت شملت تعيين الفريق عبد المنعم التراس قائد قوات الدفاع الجوي مستشارا له للشؤون العسكرية، وتعيين اللواء علي فهمي قائدا لقوات الدفاع الجوي، وتولى اللواء أحمد خالد حسن، منصب قائد القوات البحرية، خلفًا للفريق أسامة ربيع الذى تولى منصب نائب رئيس هيئة قناة السويس.