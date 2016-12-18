هذا ما بحث عنه المصريون في غوغل لعام 2016

أغنيتا "أه لو لعبت يازهر" و"إديني رمضان" إضافة إلى سعر الدولار والفنان محمود عبد العزيز ونتائج الثانوية العامة أبرز ما بحث عنه المصريون في محرك البحث الشهير غوغل لعام 2016.

غوغل كشف في تقريره السنوي عن اهتمامات المصريين والكلمات والأحداث الأكثر بحثًا خلال عام 2016 حيث تصدرت نتيجة الثانوية العامة عمليات البحث، تلتها جنازات الفنانين الراحلين محمود عبد العزيز وممدوح عبد العليم ووائل نور والذين كان خبر وفاتهم بمثابة الصدمة لغالبية المصريين فضلا عن جنازة العالم الراحل الدكتور أحمد زويل وسعر الدولار والذهب والعقارات ودورة الألعاب الأولمبية في "ريو دي جانيرو" بسبب فوز بعض اللاعبين المصريين.

وبحث المصريون في غوغل عن نزار قباني وأحمد زويل وعمرو دياب وأحمد مالك إلى جانب أحداث عدد من الأفلام مثل "جحيم في الهند" وحفل زفاف إيمي سمير غانم وقانون الخدمة المدنية ونكبة الطائرة المصرية التي سقطت فوق المتوسط وحريق العتبة وفوز الزمالك بكأس مصر والأهلي بالدوري وأحداث الفتنة الطائفية بالمنيا وحادث الكنيسة البطرسية.

وبحث المصريون في غوغل كذلك عن أغنيات "اديني رمضان" و"انت معلم" و"مفيش صاحب"، و"بحبك يا صاحبي" و"بتنادينى تاني ليه" كما بحثوا عن مسلسلات "الأسطورة" و"أريد رجلا"، و"أبو البنات" و"القيصر"، و"بنات سوبرمان" و"نيللي وشريهان".