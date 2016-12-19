برلمان مصر يوافق رسمياً على إنشاء أول نقابة للإعلاميين

وافق مجلس النواب المصري، الاثنين، بصفة نهائية على مشروع قانون تقدمت به الحكومة لإنشاء نقابة للإعلاميين.

ووافق النواب بالإجماع على القانون الذي من المقرر إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته، مؤكدين أنه سيسهم في إحداث النهضة المأمولة للإعلام المصري ووضع ميثاق شرف لضبط العمل الإعلامي.

وقال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان إن القانون يستهدف حماية المهنة، ووضع ضوابط تحكم الأداء الإعلامي ويمثل مرجعية مهنية يلتزم بها جميع الممارسين للمهن الإعلامية المعنية بإنتاج وبث البرامج، مضيفا أن النقابة الجديدة ستشمل جميع القنوات الرسمية والخاصة المصرية وأيضا مكاتب القنوات العربية والأجنبية التي تمارس نشاطا إعلاميا في مصر وتضم في عضويتها كافة العاملين في الفضائيات .

وأضاف أن ميثاق الشرف الإعلامي نص على التزام الإعلامي بميثاق الشرف ومساءلته على الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه مع الالتزام بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة أو التحريض على العنف والالتزام بحرية الرأي والتعبير والالتزام بنشر وإذاعة الحقائق من مصادرها دون تجهيل.

وأشار إلى أن القانون شمل مادة منها النص على إنشاء نقابة للإعلاميين تكون لها الشخصية الاعتبارية ومقرها الرئيسي القاهرة وعلى استقلالية النقابة في مباشرة أعمالها مع ضمان أداء الإعلامي لرسالته والعمل على الارتقاء بالمستوى المهني للإعلاميين، مضيفا أنه يشترط فيمن يكون عضوا في النقابة أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة وحاصلا على مؤهل عالٍ.

وتتضمن شروط الانضمام للنقابة الجديدة كما أوردها القانون أن يكون من الممارسين للعمل في المهن الإعلامية المنصوص عليها في القانون وأن يكون مصدر دخله الرئيسي هو العمل الإعلامي عدا الدخل من الميراث وعدم امتلاك أو المشاركة في امتلاك وسيلة من وسائل الإعلام لعدم تعارض المصالح وأن يتمتع بحسن السير والسلوك ولا يكون قد سبق الحكم عليه في عقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره.

وتشمل الشروط عدم صدور ضده حكم تأديبي في وقائع ماسة بالشرف والأمانة وأن يمارس العمل الإعلامي في مؤسسة تقوم بنشر وإذاعة الرسائل الإعلامية بصفة مستمرة وفق تعاقد قانوني مع جهات العمل المستقرة مهنيا وقانونيا، ويشترط فيمن لم يلتحق بالعمل الإعلامي اجتياز التدريب الذي تقره النقابة لمدة عامين يسجل خلالها بجداول المتدربين ويستثنى خريجو كلية الإعلام قسمي الإذاعة والتليفزيون، حيث ستكون مدة التدريب لهم لمدة عام واحد.