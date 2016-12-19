مصر.. الشرطة تقتل أبرز قيادات حركة "حسم" الإرهابية

لقي محمد عبد الخالق فرج علي أبرز قيادات حركة حسم الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان والتي أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات إرهابية مؤخرا آخرها تفجير كمين شرطة بالهرم مصرعه في مواجهة مع الشرطة.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية المصرية إن معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت اتخاذ عدد من عناصر ما يسمى بحركة سواعد مصر "حسم " التابعة لتنظيم الإخوان من إحدى الوحدات السكنية الكائنة بالحي الرابع بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً لاختبائهم فضلاً عن عقد اللقاءات التنظيمية وتصنيع العبوات المتفجرة لاستخدامها في تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه بعض الأهداف الهامة والحيوية بالبلاد وكذلك رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

وقال إنه تم استئذان النيابة المختصة للتعامل الفوري مع تلك المعلومات ومداهمة الوحدة السكنية وحال اقتراب القوات منها فوجئت بإطلاق النيران عليها من داخلها مما أدى إلى مقتل المجند أحمد عبد الحليم مصطفى "من قوة قطاع الأمن المركزي" نتيجة إصابته بطلق ناري.

وأضاف أن القوات قامت بمواجهة مصدر إطلاق النيران مما أسفر عن مصرع الإخواني الهارب محمد عبد الخالق فرج علي مواليد 6 ديسمبر 1990 حاصل على ليسانس لغة عربية يقيم بقرية بني مجدول بدائرة مركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة والعثور بحوزته على طبنجة حلوان عيار 9 مم.

وذكر المسؤول الأمني أن الإخواني القتيل من أبرز كوادر ما تسمى بحركة سواعد مصر "حسم" التابعة لتنظيم الإخوان ومسؤول ما يسمى بوحدة كرداسة للعمل المسلح ومطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 79 - 2016 حصر أمن دولة عليا تحرك لجان الحراك المسلح بمحافظة الجيزة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار نيابة أمن الدولة العليا لتولي التحقيق .