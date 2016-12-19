مصر تسمح بإدخال "شاحنات بناء" لغزة

قال مصدر أمني بمعبر رفح البري إن أجهزة الأمن المصرية سمحت في اليوم الثاني لفتح معبر رفح البري، الأحد، بإدخال 49 شاحنة مواد بناء قطرية لقطاع غزة وتم تسليمها للمسؤولين الفلسطينيين عبر بوابة معبر رفح.

وضمت القافلة 31 شاحنة تحمل 2015 طن إسمنت، و3 شاحنات تحمل 517 طن بويات، و3 شاحنات تحمل 180 طن "زلط"، و11 شاحنة تحمل 1912 برميل بوتامين.

كما عبر 726 مسافراً فلسطينياً في كلا الاتجاهين، بينهم 566 قادماً من قطاع غزة الأحد، وقضوا ليلتهم داخل الصالة المصرية بمعبر رفح، بسبب بدء حظر التجوال بمدينة رفح، والذي يبدأ الساعة 7 مساءً، ما اضطر القادمون من غزة للمبيت والسفر صباح اليوم باتجاه القاهرة فور انتهاء الحظر.