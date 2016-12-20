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وفاة الطفلة ماجي مؤمن الضحية 27 بتفجير الكنيسة بمصر

المصدر: القاهرة –أشرف عبد الحميد
الطفلة ماجي مؤمن الضحية رقم 27 بتفجير الكاتدرائية بمصر
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توفيت صباح اليوم الثلاثاء، الطفلة ماجي مؤمن الضحية رقم 27 لتفجير الكنيسة البطرسية الذي وقع في القاهرة الأحد قبل الماضي وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات متأثرة بإصابتها التي لحقت بها من جراء الحادث.

وكانت الطفلة تتلقى العلاج بمستشفى الجلاء العسكري حيث كانت مصابة بشظية في المخ وتهتك في الرئة وانتقلت للمستشفى في حالة غيبوبة تامة حتى وفاتها صباح اليوم.

وطلبت والدة الطفلة من المعزين الراغبين في مواساتها بارتداء ثياب بيضاء مؤكدة أن ابنتها زفت إلى السماء.

الطفلة ماجى تبلغ من العمر 10 سنوات وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي بمدرسة كلية رمسيس للبنات وكانت تلعب كرة الطائرة في نادي وادي دجلة، وساهمت في فوز فريقها في آخر مباراة أدتها معه كما أن لها هوايات فنية حيث أدت دور ميكال زوجة النبي داوود عليه السلام في إحدى المسرحيات الفنية .

ماجي على اليسار مع والدتها ماجي على اليسار مع والدتها
الطفلة ماجي مؤمن الطفلة ماجي مؤمن

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