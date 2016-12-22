الجعفري: الرئيس السيسي مهتم بتنمية العلاقات المشتركة

أكد وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أبدى حرصاً كبيراً على تطوير العلاقات بين البلدين ودعم أي خطوة من شأنها أن ترتقي بالعلاقات العراقية المصرية، وذلك وفق ما نقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية.

ووصف الجعفري في مؤتمر صحافي عقده الخميس، عقب لقائه مع الأمين العام لجامعة الدول العربية- لقاءه الأربعاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأنه كان رائعاً وتميز بالمشاعر الدافئة والصادقة، انطلاقا من حب الرئيس السيسي للعراق وحبنا لمصر.

وقال "تحدثنا عن العلاقات بين البلدين في الحاضر والمستقبل وتعزيز العلاقات على أكثر من صعيد وتنشيطها حتى ينهض كل بلد منهما بمهامه كدولتين عظيمتين وتاريخيتين وحضاريتين في المنطقة خاصة وتربطهما مصالح مشتركة كثيرة جدا".

وأكد الجعفري أن المحادثات أظهرت اهتماما دائما للرئيس السيسي بتطورات الوضع بالنسبة لأمن واستقرار العراق، قائلا إنه وجد من خلال المحادثات أن العراق حاضر تماما في وجدان الرئيس السيسي وأنه مهتم بشؤونه.