تأييد حبس جنينة مع إيقاف التنفيذ لنشره أخباراً كاذبة

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة بتأييد حكم الحبس والغرامة الصادر ضد المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، مع إيقاف التنفيذ، وذلك في إعادة محاكمته في قضية اتهامه بإشاعة أخبار كاذبة.

وقررت المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة، وهي الحبس لمدة 3 سنوات، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية، وكانت محكمة أول درجة، جنح القاهرة الجديدة، قضت بمعاقبة جنينة بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه، وكفالة ١٠ آلاف جنيه.

وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الاستئناف المقدم من قبل المدعي بالحق المدني.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المستشار هشام جنينة للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه.