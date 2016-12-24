مصر تمنع طائرة ليبية من الهبوط بمطار برج العرب

منعت السلطات المصرية عصر الجمعة طائرة ركاب ليبية أقلعت من مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس من دخول أراضيها والهبوط في مطار برج العرب قرب الإسكندرية في شمال مصر، حسب ما أعلنت السلطات الملاحية المصرية.

حدث ذلك بعد ساعات من اختطاف مسلحين طائرة ليبية على متنها 117 شخصا للشركة نفسها (الخطوط الإفريقية)، كانت في رحلة داخلية في ليبيا، والهبوط بها في مالطا. وانتهت العملية برمتها بسلام ودون ضحايا.

وأعلنت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية المصرية في بيان مساء الجمعة "عدم السماح للطائرة الليبية التابعة للخطوط الجوية الافريقية من طراز ايرباص 320 والقادمة من مطار معيتيقةً بطرابلس بدخول الاجواء المصرية والهبوط بمطار برج العرب" الواقع على بعد قرابة 50 كلم غرب الإسكندرية على البحر المتوسط.

وفسرت الشركة المصرية المسؤولة عن إدارة شؤون الملاحة الجوية في البلاد قرارها بأن "المطارات الليبية المسموح استقبال رحلات جوية منها الي مطار برج العرب هي مطاري الأبرق وطبرق وذلك طبقاً للاتفاق المبرم بين الجانب الليبي وسلطة الطيران المدني المصري" فيما الطائرة الممنوعة أقلعت من "مطار معيتيقة غير المشمول بالاتفاقية.