داخلية مصر تصفي قتلة قائد الفرقة التاسعة مدرعة

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية قتلة العميد، عادل رجائي، قائد الفرقة التاسعة مدرعة والذي اغتيل أمام منزله في 22 أكتوبر الماضي.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة إن الجهود الأمنية أسفرت عن كشف ملابسات تنفيذ حادثي مقتل العميد أركان حرب عادل رجائي والهجوم على كمين العجيزي بمحافظة المنوفية، والسابق إعلان ما يسمى بـ "لواء الثورة" التابع لتنظيم الإخوان مسؤوليته عنهما، حيث تمكن فريق البحث الأمني من تحديد مرتكبي الحادثين، وفق خطة اعتمدت أبرز بنودها على تتبع وملاحقة الهاربين من عناصر الحراك المسلح الإخواني وخطوط سير الجناة.

وأضاف أن النتائج أسفرت عن العثور على السيارة المستخدمة في حادث مقتل العميد رجائي "ماركة نوبيرا سوداء اللون" ملقاة بترعة الإسماعيلية بمحافظة القليوبية وتبين سابق شرائها ببطاقة مزورة من دون تسجيلها بوحدة المرور، كما تحديد الوكر التنظيمي الذي استخدمه الجناة في تجهيز وإخفاء الأدوات والأسلحة المستخدمة في الحادثين، وهو عبارة عن مزرعة كائنة بمدق الجزار القبلي بكفر داوود بدائرة مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية.

وذكر المسؤول الأمني أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وبإجراء التحريات تبين أن المزرعة مملوكة للإخواني الهارب طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي، ويتردد عليها آخرون من عناصر الحراك المسلح الإخواني وتستغل في تصنيع العبوات المتفجرة وتفخيخ السيارات، ومن بينها المستخدمة في حادث مقتل العميد عادل رجائي.

وقال إنه باستهداف المزرعة عقب استئذان النيابة العامة عثر على 5 بنادق آلية، و11 خزينة، و3 طبنجة صوت إحداها معدلة لإطلاق النيران، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، وسخان كهربائي سعة 50 لتراً مفرغاً من الداخل "معداً للتعبئة بالمواد المتفجرة، وعدد 3 فرد خرطوش، وعدد 2 قنبلةF1، و5 ماسك أسود، ودونك كهرباء، وغطاء رأس مموه خاص بالقوات المسلحة، وعدد 2 مفجر، وجوال به مادةTNT ، وكميات كبيرة من المواد الكيمياوية والأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات المتفجرة.

وأشار إلى أنه كان من أبرز تلك المضبوطات السلاح الآلي الذي تم استخدامه في ارتكاب الحادثين وسلاح آلي تم الاستيلاء عليه من القوة المرافقة في حادث مقتل قائد الفرقة التاسعة مدرعة وسلاحان آليان تم الاستيلاء عليهما من قوة كمين العجيزي، مضيفاً أنه تزامن ذلك مع ضبط سيارة ماركة " BMW " زيتية اللون متروكة بالقرب من مدينة السادات، قامت العناصر الإرهابية بشرائها بطريق غير قانوني، تمهيداً لتفخيخها واستخدامها لاحقاً في تنفيذ عمليات عدائية.

وأكد مسؤول الإعلام الأمني بالوزارة أنه أمكن من خلال المعلومات والتحريات تحديد العناصر المشاركة في الحادثين والمترددين على المزرعة ورصد اعتزام اثنين من هؤلاء التردد على الطريق الإقليمي بمنطقة كفر داوود بمدينة السادات صباح أمس والتقابل مع عناصر مجموعاتهم للإعداد لتنفيذ عمل إرهابي جديد، وتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد الأكمنة اللازمة لضبط العنصرين إلا أنهما بادرا فور مشاهدتهما للقوات بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، حيث تم التعامل معهما وأسفر ذلك عن مصرعهما.

وقال إن القتيلين هما طارق محيي سيد أحمد عبدالمجيد جويلي، مواليد 1/2/1980 سائق مقيم بمدق الجزار القبلي كفر داوود بمركز السادات، المسؤول عن المزرعة ويوسف محمد عبدالمقصود محمود البيوقي، مواليد 23/1/1992 حاصل على الابتدائية مقيم في 1 شارع النصر قرية الأخماس بمركز السادات، وعثر بحوزتهما على بندقية آلية عيار 39×7,62، وطبنجة حلوان عيار 9 مم.