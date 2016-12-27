بالفيديو.. إصابة وزير مصري أسبق بجلطة على الهواء مباشرة

أصيب وزير الثقافة المصري الأسبق، الدكتور جابر عصفور، الاثنين، بأزمة صحية أثناء استضافته بأحد البرامج على الهواء مباشرة على إحدى القنوات الفضائية الخاصة.

وخلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد" الخاصة، ظهرت أعراض الإجهاد على الوزير السابق، ما اضطر مقدمة البرنامج للخروج بفاصل إجباري بعد أن طلب منها الوزير الأسبق ذلك، لتعود الإعلامية بعد أكثر من نصف ساعة وتكشف عما أصاب ضيفها.

وتبين بعد نقله إلى المستشفى إصابته بجلطة في المخ، حيث تم إدخاله غرفة الطوارئ.

هذا، ونقل موقع صحيفة "اليوم السابع" عن مصادر مقربة من الدكتور جابر عصفور، قوله إن الفحص الأولي لحالة الدكتور يشير إلى وجود جلطة في القلب، ما دفع الفريق الطبي لإجراء فحص شامل أكبر، بعدما علموا أنه سبق إصابته بجلطة من قبل.

وأوضحت المصادر أن الحالة الظاهرية للدكتور جابر عصفور، تشير إلى أنها جيدة، إلا أن أسرته فضلت القيام بعمل فحوص شاملة للتأكد إذا ما كانت الأزمة التي تعرض لها على الهواء ناتجة عن جلطة جديدة أم لا.