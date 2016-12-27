مكتب حديث لقناة "العربية" في القاهرة

في إطار خطة تحديث مكاتب "العربية" حول العالم، تم افتتاح مكتب جديد في القاهرة، مزوّد بأحدث التجهيزات، وبدأ مراسلو "العربية" العمل فيه اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

ويتمتع المكتب الجديد بمزايا كثيرة، فهو في وسط القاهرة، ويطل من زوايا مختلفة على النيل، وعلى الكثير من المعالم العمرانية في العاصمة المصرية، ويقع في بناية مخصصة بمعظمها للإنتاج الإخباري التلفزيوني.

واعتمدت "العربية" في مكتبها الجديد، على إحدى أكبر الشركات المصرية المحترفة في تزويد الخدمات الفنية والهندسية واللوجستية لمراسليها وضيوفها، بهدف تكثيف التغطية الإخبارية من القاهرة والمحافظات الأخرى.

وقد انتقل مراسلو "العربية" جميعاً، اليوم الثلاثاء، إلى المكاتب الجديدة، وواصلوا عملهم منها بشكل اعتيادي. أما الزملاء الذين تولى مزوّد الخدمة توفير الأعمال التي كانوا يؤدونها، فتم تعويضهم بموجب القانون واجب التطبيق، وبما يتوافق مع تقاليد القناة في مكافأة من ساهم في خدمتها وإثراء حضورها الإعلامي.