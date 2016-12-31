تداعيات "الرشوة"..مجلس الدولة المصري يقيل أمينه العام

أقال مجلس الدولة، هيئة قضائية مصرية بارزة، أمينه العام القاضي وائل شلبي، وقرر تشكيل لجنة للتحقيق في جميع الاتهامات حول ضلوعه في قضية الرشوة الكبرى التي سقط فيها مدير المشتريات بالمجلس وبحوزته 150 مليون جنيه الأسبوع الماضي.

وأكد المجلس في بيان، مساء السبت، قبول الاستقالة المقدمة من المستشار وائل شلبي، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام السابق للمجلس، واختيار المستشار فؤاد عبد الفتاح نائب رئيس مجلس الدولة للقيام بمهام أمين عام المجلس.

وأضاف البيان أنه تم تشكيل لجنة برئاسة المستشار ياسر الكرديني، نائب رئيس المجلس وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وإدارة التفتيش الإداري بالمجلس لفحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها المجلس خلال الخمس سنوات السابقة للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

وعقب ساعات قليلة من إقاله أمين عام المجلس بدأت السلطات المصرية التحقيق معه في القضية.

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض الأسبوع الماضي على جمال اللبان مدير عام عام المشتريات بالمجلس لتورطه في قضايا رشى وفساد مالي، وعثرت السلطات بحوزته على 150 مليون جنيه ومشغولات ذهبية.