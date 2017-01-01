المؤبد لـ 148 إخوانياً في قضية حرق متحف ملوي

قضت المحكمة العسكرية في أسيوط، اليوم الأحد، بمعاقبة 148 إخوانيا بالسجن المؤبد في قضية اقتحام وحرق متحف ملوي، والتي وقعت عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013.

وقضت المحكمة بمعاقبة 42 إخوانيا آخرين بالسجن 10 سنوات ومتهمين اثنين 5 سنوات، وحدث بالسجن لمدة عام وبراءة 10 آخرين في القضية ذاتها.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات الحرق العمد وإثارة العنف والفوضى واقتحام متحف ملوي وسرقة مقتنيات أثرية والتظاهر من دون تصريح، وقطع الطريق العام وتكدير الأمن والسلم العام.

وفي سبتمبر الماضي أعادت السلطات المصرية فتح المتحف بعد إعادة ترميمه وإعادة بعض محتوياته.