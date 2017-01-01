شاهد كيف أنقذ مسؤول مصري شابا من الانتحار

على طريقة الفنان هاني رمزي في فيلم "أبو العربي"، عندما صعد لأعلى سطح محافظة بورسعيد مهدداً بالانتحار بعد رفض المحافظة منحه شقة، تمكن اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية شمال مصر، اليوم الأحد، من إنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى سطح مبنى المحافظة.

وقال مصدر مسؤول بالمحافظة إنه أثناء تواجد الشاب، وليد طلعت فهمي السيد - حاصل على ليسانس، حقوق للتقدم بطلب بإدارة خدمة المواطنين، لإعفائه من رسوم إيداع دراجة بخارية خاصة به ومُبلّغ بسرقتها سابقاً، وتوجد بوحدة الإيواء والحفظ - قام بالصعود أعلى سطح مبنى ديوان عام المحافظة، مهدداً بإلقاء نفسه بعد اكتشافه وجود رسوم عليها قدرها 3650 جنيها.

وأضاف أن اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية وفور علمه بالواقعة صعد لسطح المبني وتحدث مع الشاب، واعداً إياه بمقابلته وحل المشكلة وهو ما استجاب له الشاب.

وأشار إلى أن المحافظ وفور مقابلته الشاب بعد نزوله، أمر ببحث حالته وإعفائه من الرسوم، نظراً لأن الدراجة البخارية كان مبلغا بسرقتها وأصبح الشاب غير مسؤول عن إيداعها بوحدة الحفظ والإيداع ولم يخطره أحد بضبطها.