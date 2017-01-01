مصر.. تعيين العقيد تامر الرفاعي متحدثاً رسمياً للجيش

صدق الفريق أول، صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على تعيين العقيد أركان حرب، تامر محمد محمود الرفاعي، متحدثاً عسكرياً رسمياً للقوات المسلحة، اعتباراً من 1 يناير 2017.

وكان العميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، قد انتهت فترة خدمته المقررة في هذه الوظيفة من 1 يوليو 2014 إلى 1 يناير 2017.

جاء ذلك بحسب ما نُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري على فيسبوك.

السيرة الذاتية

ولد الرفاعي 23 يوليو 1973، وتخرج في الكلية الحربية 1/ 7 / 1994 (الدفعة 88 حربية)، عمل في جهاز المخابرات الحربية، وحصل على: بكالوريوس العلوم العسكرية (الكلية الحربية)، والفرق التعليمية الحتمية "سلاح الاستطلاع"، وفرقة القفز الأساسية بالمظلات، وفرقة معلمي صاعقة راقية، فرقة معلمي رماية دبابات، كما حصل على ماجستير علوم عسكرية (كلية القادة والأركان)، فضلا عن حصوله على الدورة الدولية المتقدمة لتحليل المعلومات بجنوب إفريقيا، والفرقة الأساسية لمحللي المعلومات باليونان، ودورة التدريب النظري لحلف الناتو بهولندا، ودورة تحليل المعلومات لمكافحة الإرهاب من القيادة المركزية الأميركية، ودورة تأهيل المراقبين العسكريين.

حاصل على دبلومة إدارة عامة جامعة حلوان، وشغل جميع الوظائف الحتمية بسلاح الاستطلاع، وعمل مراقبا عسكريا بالأمم المتحدة بجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن العمل في مجال تحليل المعلومات بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.

ونال نوط الواجب العسكري من الطبقة الأولى، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، وميداليات (العيد 25 لانتصارات أكتوبر - العيد 50 لثورة يوليو - العيد 25 لتحرير سيناء - 25 يناير 2011 - 30 يونيو 2013 - متحدة).