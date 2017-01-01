وزير ثقافة مصر يهاجم فضائيات بلاده لاستضافتها منجمين

هاجم حلمي النمنم، وزير الثقافة المصري، فضائيات بلاده لاستضافتها منجمين وفلكيين في ليلة رأس السنة، وسؤالهم عن بعض الأحداث التي يمكن أن تمر بها جهات ومؤسسات وأفراد.

وقال خلال كلمه له بأولى جلسات الاستطلاع والمواجهة، التي تنظمها لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن ظاهرة استضافة القنوات الفضائية لمنجمين وفلكيين تتطلب الدراسة ومعرفة لماذا أصبحنا مجتمعاً يحترم الخرافة والشائعات ويتجنب العلم؟ مؤكداً أنه استمع إلى بعضهم ولم يخرج منهم بمعلومة مهمة أو فكرة جديرة بالمناقشة.

وأضاف الوزير المصري أن التعليم قبل الجامعي والجامعي يحتاجان إلى التطوير، مدللاً على ذلك بقوله إن 80% على الأقل من قيادات الإرهاب والتطرف من أبناء الكليات العلمية، وفي مقدمتها الهندسة والطب، مضيفاً أن الرئيس المعزول محمد مرسي وخيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان من خريجي كليات الهندسة، وأول فعاليات شهدتها مصر لمنع النشاط الفني والمسرحي والاعتداء على الطلاب بالجنازير والمطاوي كانت داخل كلية الطب في السبعينيات.

وأكد النمنم أن هناك عدداً من الأسباب حول تردي التعليم في مصر، منها كما يترد مجانية التعليم وعدم علم الطلاب بتاريخ مصر الثقافي والفني والحضاري، مضيفاً أن مجانية التعليم بريئة من ذلك.