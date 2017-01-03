النقابة تنفي منع كارول سماحة من الغناء في مصر

نفت نقابة المهن الموسيقية في مصر منع المطربة اللبنانية كارول سماحة من الغناء.

وقال طارق مرتضى، المتحدث الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، إن الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، والتي أفادت بمنع كارول سماحة من الغناء في مصر، بناء على قرار صادر من هاني شاكر نقيب الموسيقيين عارية تماماً من الصحة.

وأضاف أن النقابة منحت سماحة مساء الأحد تصريحاً لإقامة حفل غنائي داخل جامعة مصر الدولية.

كما طالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والحذر عند نشر أخبار تتعلق بالنقابة أو بفنانين كبار لهم مكانتهم على الساحة الفنية مثل كارول سماحة.