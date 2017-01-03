حكم بالتحفظ على أموال وممتلكات القاضي المنتحر في مصر

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة الثلاثاء بتأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال وممتلكات المستشار وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة والذي انتحر الاثنين عقب صدور أمر بحبسه على ذمة قضية ما يعرف بـ"الرشوة الكبرى".

وقضت المحكمة بتأييد قرار النائب العام بمنع وائل سعيد أبو رواش شلبي وزوجته منى محمد عبد الستار وأولاده القصر "محمد وأحمد" من التصرف في أموالهم الشخصية سواء كانت نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكا مملوكة لهم بالبنوك والشركات وغيرها، وأموالهم العقارية .

كما قضت المحكمة بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهم الرئيسي في القضية وهو جمال الدين محمد إبراهيم اللبان وزوجته انتصار حسني محمود حسن خليفة، وأبنائه القصر عماد ودينا وكريم، من التصرف في أموالهم الشخصية سواء كانت أموالاً نقدية أو منقولة أو سائلة، أو أسهما أو سندات أو صكوكا في الشركات وغيرها وأموالهم العقارية، والشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك.

وكان النائب العام قد أصدر قراراً بحظر النشر في القضية، وذلك بعد ساعات قليلة من انتحار المستشار وائل شلبين أحد المتورطين في القضية في سجنه.