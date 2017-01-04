مصر.. اعتقال 4 متورطين في تفجير كنيسة العباسية

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على 4 متهمين آخرين متورطين في حادث تفجير الكنيسة القبطية بالعباسية والذي راح ضحيته 26 قتيلاً.

وقال مسؤول الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إنه في سياق مطاردة الهاربين الاثنين مهاب مصطفى السيد قاسم، وكرم أحمد عبدالعال إبراهيم، وهما من العناصر الرئيسية في ارتكاب الحادث، فقد أمكن لفريق البحث ضبط الثاني بينما لازالت الجهود مستمرة لاعتقال الأول.

وأضاف أن قطاع الأمن الوطني تمكن من تحديد وضبط 3 من عناصر البؤرة الإرهابية المنفذة للحادث والذين كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية أخرى خلال الفترة الحالية تستهدف منشآت حيوية وهامة بهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وهم:

- أحمد عاطف عوض صالح – مواليد 20/8/1983، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة، نقاش.

- عبدالرحمن عبدالفتاح على عويس – مواليد 20/6/1983، مقيم بمنطقة المطرية بالقاهرة، تاجر.

- عبدالحي نور الدين أبو المجد حسانين – مواليد 16/9/1980، مقيم بمنطقة الزيتون بالقاهرة.

وعُثر بحوزة الأخير على عدد (3) عبوات ناسفة وكذا عدد (3) فرد خرطوش محلي الصنع وكمية كبيرة من طلقات الخرطوش.

وكشف أن عمليات الفحص أكدت سابقة ارتباط المتهم الذي تم ضبطه أحمد عاطف بجماعة الإخوان ومشاركته في تأمين مسيرات الجماعة باستخدام الأسلحة النارية وقناعته وباقي عناصر البؤرة بالأفكار التكفيرية واتفاقهم على الاشتراك في تنفيذ التفجير.

وأضاف أنه تم إحالة المتهمين للنيابة لمباشرة تحقيقاتها وتوالي الأجهزة الأمنية جهودها لسرعة ضبط الهارب مهاب مصطفى.