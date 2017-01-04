مصر.. مقتل شرطي وإصابة ضابط بنيران مسلحين

قتل شرطي مصري وأصيب ضابط آخر إثر إطلاق النار عليهما، الثلاثاء، من جانب مسلحين مجهولين في محافظة الفيوم (وسط).

وقال مصدر أمني مصري، إن مجهولين يستقلون دراجة نارية أطلقوا النيران على سيارة شرطة عند قرية العجميين بالفيوم، التابعة لمركز ابشواي، ما أدى لإصابة الرائد محمود عبد العليم رئيس مباحث المركز وشرطي آخر كان برفقته، وقضى الأخير بعد نقله للمستشفى متأثرا بإصابته.

وكانت قوة الشرطة تحاول إلقاء القبض على أحد المشتبهين بالانضمام إلى خلية إرهابية.

وتتعرض قوات الشرطة المصرية لهجمات منظمة، خاصة في شمال سيناء، من قبل جماعات متطرفة يتبع بعضها تنظيم داعش.