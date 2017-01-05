الطب الشرعي يكشف تفاصيل تشريح جثة القاضي المنتحر في مصر

كشف المستشار نبيل صادق، النائب العام المصري، أن القاضي وائل شلبي، الأمين العام السابق لمجلس الدولة، والذي عثر عليه منتحراً في زنزانته عقب حبسه على ذمة قضية الرشوة الكبرى "توفي باسفكسيا الخنق ولا شبهة جنائية في وفاته".

ونفى النائب العام في بيان له، اليوم الخميس، ما ذكرته صحيفة مصرية عن وجود آثار لمخدرات ومواد سامة في عينات البول والدم للقاضي المنتحر، مضيفاً أن تقرير الطب الشرعي الذي ورد للنيابة العامة، أكد أن "الوفاة انتحارية وتعزي إلى اسفكسيا الخنق والشنق وما صاحبها من سد المسالك الهوائية العليا".

وقال البيان إن التقرير أكد خلو الجثة من المظاهر الإصابية التي تشير لوجود آثار عنف أو مقاومة، وأن مرئيات ومعاينة موقع الوفاة تتفق تماماً مع مظاهر الخنق والشنق الانتحاري، مستبعداً تماماً وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكلف النائب العام نيابة أمن الدولة العليا بسرعة استكمال التحقيقات في ضوء التقرير وإعداد الأوراق للتصرف.

يذكر أن النائب العام كان قرر حظر النشر في القضية.