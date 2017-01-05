مصر.. الإفراج عن أحمد ماهر مؤسس "حركة 6 إبريل"

أفرجت السلطات المصرية، ليل الأربعاء الخميس، عن الناشط السياسي البارز أحمد ماهر مؤسس "حركة 6 إبريل" المعارضة التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 25 يناير 2011 بعد ثلاث سنوات في الحبس، حسب ما صرح مسؤول أمني ومحاميه.

وكان ماهر (36 سنة) ومحمد عادل، أحد قياديي هذه الحركة وأحمد دومة وهو من رموز الثورة، أدينوا بـ"التعدي بالضرب في نوفمبر 2013 على رجال شرطة في القاهرة وتنظيم تظاهرة من دون ترخيص". وهو الحكم الذي أكدته محكمة النقض مطلع العام 2015.

كما حكم على النشطاء الثلاثة بالحبس 6 أشهر بتهم التعدي على ضابط شرطة تم تخفيفها للحبس لشهر واحد، بحسب المحامي أنس سيد أحد أعضاء فريق الدفاع عن أحمد ماهر.

وقال مسؤول أمني، رفض ذكر اسمه، إنه "تم إخلاء سبيل أحمد ماهر في وقت متأخر من مساء الأربعاء بعد قضائه مدة عقوبته".

إلا أن "فرانس برس" نقلت عن محاميه سيد قوله إن "ماهر مطالب بعد إطلاق سراحه بأداء عقوبة المراقبة التكميلية لثلاث سنوات".

وسيكون على ماهر تسليم نفسه يومياً لمركز الشرطة التابع له من السادسة مساء حتى السادسة صباحاً، وذلك "لضمان عدم عودته للأفعال التي عوقب بسببها" بحسب محاميه.

وحظر قرار قضائي في أبريل 2014 "حركة 6 أبريل" المعارضة، كما صدر حكم بالسجن سنتين بحق منسقها الحالي عمرو علي.