مصر.. ذبح قبطي وزوجته بظروف غامضة في المنوفية

بعد أيام قليلة من ذبح مواطن قبطي في الإسكندرية، وقعت جريمة ذبح أخرى لقبطي وزوجته في المنوفية وسط استنكار شعبي واستنفار أمني.

وقال مصدر مسؤول بمديرية أمن المنوفية لـ"العربية.نت" إنه تم العثور على مواطن قبطي وزوجته مذبوحين على فراشهما بمسكنهما في قرية طوخ دلكا التابعة لمركز تلا، مشيراً إلى أن المعاينة كشفت وجود طعنات كثيرة بأنحاء متفرقة من جسديهما، وتم نقلهما لمستشفى تلا العام.

وقال إن اللواء خالد أبو الفتوح، مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جمال سامي جرجس 62 سنة، موظف بالمعاش، وزوجته نادية أمين جرجس، موظفة بالهشر العقاري 55 سنة، ومقيمين في قرية طوخ دلكا مذبوحين بشقتهما دون جود آثار سرقة أو عنف داخل الشقة، مؤكدا أن الجريمة ربما كانت بدافع الانتقام، حيث أثبتت التحريات أن نجل المواطن القبطي حرر محضراً منذ أيام بسرقة بعض محتويات مركز اتصالات خاص به، متهماً بعض الأفراد بذلك.

وأضاف أن مدير أمن المنوفية أمر بتشكيل فريق بحث برئاسة العميد السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، والعميد مدحت فارس، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم أحمد الصياد، رئيس مباحث مركز تلا، لسرعة كشف ملابسات الجريمة، مؤكداً أنه تم القبض على اثنين من المشتبه فيهما، هما محمد. م، وعبد العزيز. ق، وجارٍ مباشرة التحقيقات.

من جانب آخر، تحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، وانتشرت قوات الشرطة وأفراد الأمن السريين في جميع أنحائها لسرعة كشف غموض الحادث، في الوقت الذي تجمع فيه العشرات من أقارب المجني عليهما أمام المسكن محل الواقعة.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً بمكان الحادث، ومنعت دخول أقارب القتيلين للشقة، كما قامت باستدعاء جميع جيران ومعارف القتيلين للاستماع إلى أقوالهم وشهادتهم حول الواقعة.