مصر: لا صحة لما تردد عن التجنيد الإجباري للفتيات

نفت وزارة التضامن الاجتماعي كل ما تردد مؤخراً بشأن تجنيد الفتيات، مؤكدة أن كل ما هنالك أن خريجي الجامعات والمعاهد العليا مكلفون أساساً وحسب القانون بأداء الخدمة العامة لمدة عام، ولم يستجد مؤخراً أي شيء بهذا الخصوص.

وذكرت المهندسة أماني غنيم، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، أن قانون الخدمة العامة رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ ينص على تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا مراحل التعليم الجامعي والمعاهد (بنات أو ذكور)، تم إعفاؤهم من التجنيد يصدر بشأنهم قرارات من وزير التضامن الاجتماعي بتكليف هذه الدفعات، وذلك مرتين في السنة وفي مجالات الخدمة العامة، مثل محو الأمية وتنظيم الأسرة والنيابة العامة والإدارية ومؤسسات الرعاية، ويتم إعطاء مكافأة شهرية رمزية وتقدر قيمتها حسب الجهة المكلف بها الخدمة.

يذكر أن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بالتوجيه بتفعيل الخدمة العامة على البنات والشباب بحيث يتم الاستفادة من طاقاتهم وحماسهم لخدمة مجتمعهم، وفي هذا الإطار يتم تدريب مكلفي الخدمة العامة على مختلف الأنشطة الاجتماعية، ثم يتم توزيعهم على المشروعات الخدمية التي تقدمها الوزارة مثل مراقبة جودة دور رعاية الأيتام والمسنين والتأكد من تطبيقها معايير الجودة التي اعتمدتها الوزارة العام الماضي، إضافة الى رفع الأمية والتوعية بأهمية تنظيم الأسرة وغيرها من الأنشطة والخدمات المجتمعية.