"كبار العلماء" توافق على التجديد لمفتي مصر فترة ثانية

وافقت هيئة كبار العلماء في مصر، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بإجماع الآراء على التجديد للدكتور شوقي علام مفتي مصر، لفترة ثانية بعد قرب انتهاء الفترة الأولى، والتي استمرت مدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس القادم.

وأحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإعداد مذكرة برأي الهيئة، ويرفق بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد، ثم يتولى شيخ الأزهر رفع الأمر لرئيس الجمهورية لإصدار قرار التعيين.

وناقشت الهيئة خلال اجتماعها، الاثنين الماضي، بعض القضايا الفقهية التي أحدثت جدلا في المجتمع خلال الفترة الأخيرة، والتي سيعلن عنها بعد الانتهاء من صياغة قرارات الهيئة بشأنها، إضافة إلى مناقشة بعض شؤون الهيئة.

يذكر أن من مهام هيئة كبار العلماء اختيار مفتي الجمهورية.