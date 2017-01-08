لماذا يطالب برلماني مصري بوقف فيلم أحمد آدم؟

ثارت أزمة تسبب فيها الفنان المصري أحمد آدم بسبب إعلان فليمه الجديد "القرموطي في أرض النار" والذي سيعرض خلال أيام قليلة بدور العرض في مصر.

وتقدم النائب مهدي العمدة أبو زريبة البرلماني عن محافظة مرسى مطروح بمذكرة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، يطالب فيها بوقف عرض الفيلم اعتراضا على مشهد يصف فيه جموع أهالي وأبناء المحافظة بـالدواعش.

وقال البرلماني لـ"العربية.نت" إنه تقدم بمذكرة عاجلة لرئيس البرلمان طالب فيها بالتدخل لدى الجهات المختصة لوقف عرض الفيلم أو حذف المشهد المسيء لأبناء دائرته ومحافظته، مؤكدا أن أهالي مطروح كلفوه بتقديم مذكرة للبرلمان يعربون فيها عن استنكارهم من إساءة الفيلم لهم رغم الخدمات والتضحيات التي يقدمونها لبلدهم.

وأضاف أن محافظة مطروح خالية تماما من الدواعش، ولم يحدث منذ سنوات طويلة أن وقع بها حادث إرهابي واحد، فضلا عن أن المحافظة مقصد سياحي هام، وعرض الفيلم للوضع في المحافظة وكأنها تحت سيطرة الدواعش يمثل إساءة للمحافظة وضربا للسياحة بها.

وأكد أنه يجب وقف عرض الفيلم فورا وتقديم فريق العمل فيه للمحاكمة لما فيه من تلفيق وإلصاق لهذه الخلايا الإرهابية الخبيثة بإقليم مطروح الآمن بفضل أبنائه المخلصين من أبناء القبائل الأصيلة والذين يرفضون وجود أي فكر متطرف أو منحرف بينهم، كما لا يقبلون بتاتا وجود أي عناصر غريبة أو خلايا متطرفة أو إرهابية بمحافظتهم.

وأشار البرلماني المصري إلى أن أهالي مطروح أمناء على بوابة مصر الغربية بالتنسيق والتعاون مع الجيش ويقفون كالحائط المنيع لمنع تسلل أي عناصر داعشية لمحافظتهم .