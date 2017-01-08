مصر: لم نأمر بالسطو على شارة بث مباريات بطولة إفريقيا

نفت السلطات المصرية قيامها بإصدار أوامر بالسطو على شارة بث مباريات بطولة الأمم الإفريقية بالغابون والتي تبدأ السبت القادم.

وقال جهاز حماية المنافسة إنه في إطار ما تردد في وسائل الإعلام المختلفة بشأن قرارات الجهاز في حق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن بطولة الأمم الإفريقية بالغابون، ينبغي التشديد على أن الجهاز لم يأمر بالسطو على إشارة البث، بل ألزم باستعادة حالة المنافسة داخل السوق المصري التي قامت تصرفات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالقضاء عليها.

وأضاف في بيان صحافي أن هدف قانون حماية المنافسة هو الدفاع عن السوق المصري من الممارسات الاحتكارية التي تقيد حرية المنافسة وما قد ينتج عن ذلك من آثار ضارة بالمواطن المصري، خصوصا عن طريق تحميله أعباء مالية غير مبررة، أو الحد من حريته في الاختيار، مشيرا إلى أنه ومن هذا المنطلق فإن قرارات الجهاز بشأن هذه البطولة جاءت لتطبيق هذا الهدف القانوني ووفقًا لقانون حماية المنافسة المصري.

وقال إنه من منطلق حماية حقوق جميع المشاهدين في الحصول على حق مشاهدة البطولة في أجواء تنافسية تتيح لهم حرية الاختيار بشروط أفضل من المتاحة حاليا، فقد ألزم الجهاز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بمنح حقوق البث المباشر لتلك البطولة داخل نطاق مصر لشركة أخرى بجانب الشركة الحالية، وذلك لضمان وجود أكثر من شركة تتنافس فيما بينها لإرضاء الجمهور المصري المحب لكرة القدم.