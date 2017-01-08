مصر.. 152 قتيلاً من الشرطة ضحايا الإرهاب في 2016

أعلنت الداخلية المصرية سقوط 152 قتيلاً و2323 مصاباً من أفراد الشرطة خلال مواجهات مع الإرهاب خلال عام 2016.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن رجال الشرطة قدموا خلال عام 2016 فى مواجهاتهم مع البؤر والعناصر الإرهابية والإجرامية 152 قتيلاً من أبناء الشرطة، وهم 35 ضابطاً، و58 فرداً، و10 خفير، و48 مجنداً، وموظفاً مدنياً، إضافة إلى 2323 مصاباً وهم 452 ضابطاً، و846 فرداً، 1021مجنداً، و4 موظفين مدنيين.

وذكرت أن رجال الشرطة يقدمون تضحياتهم وجهودهم بشجاعة لتحقيق أمن واستقرار البلاد.

وقالت أيضاً إن البلاد شهدت العديد من المتغيرات، والتي من شأنها التأثير على طبيعة الحياة وترتيب أولويات القيم السائدة وخصائص السلوك وأشكال الجريمة، والناتج عنه ظهور أنماط جديدة ومختلفة من الجريمة، ما جعل مهمة الأجهزة الأمنية بالغة الدقة والصعوبة لما تتسم به تلك الجرائم من خطورة وعنف وتطور في الأسلوب الإجرامي وزيادة حدته.