السيسي يستقبل محمد صلاح عقب تبرعه بـ 5 ملايين جنيه

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الاثنين، اللاعب الدولي المحترف بإيطاليا محمد صلاح وكرمه بحضور المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب.

وكان اللاعب قد تبرع بـ5 ملايين جنيه مصري لصندوق "تحيا مصر".

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على الأهمية التي توليها الدولة للرياضة باعتبارها عاملاً هاماً في استثمار طاقات الشباب وتوجيهها نحو مجالات مفيدة لهم ولوطنهم.

وأشار الرئيس خلال المقابلة إلى الدور الذي يمارسه جميع لاعبي مصر بالخارج باعتبار كل منهم سفيراً لوطنه ومسؤولاً عن نقل صورة مصر الحضارية إلى العالم.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس عبر كذلك عن تقديره للنموذج الذي قدمه اللاعب الدولي صلاح بالتبرع لصندوق "تحيا مصر"، مشيراً إلى أهمية الدور الاجتماعي للرياضيين في تقديم القدوة الحسنة للمجتمع، ومساهمتهم في جهود التنمية المجتمعية التي تشهدها مصر خلال هذه المرحلة.