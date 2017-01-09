مصر.. هجوم انتحاري قاتل في العريش بسيارة قمامة

أكد مصدر طبي في مصر، الاثنين، أن انفجاراً وقع في كمين المطافي بالعريش شمال سيناء، أسفر عن مقتل 9 مجندين، بينهم ضابط، ومدني كان قريباً من الكمين وقت وقوع الهجوم، وإصابة 10 من أفراد الكمين، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العسكري.

وأضاف المصدر الطبي أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة 11 مدنياً، ومسعف تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام، فيما تم العثور على أشلاء الانتحاري.

وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء، أن سيارة قمامة تابعة لشركة كير سيرفس العريش، مسروقة منذ أيام قليلة، استخدمها الإرهابيون في تفجير كمين المطافي بحي المساعيد بالعريش.

وقالت المصادر الأمنية إن انتحارياً قاد سيارة القمامة المسروقة، بعد أن تم تفخيخها، واقتحم بها كمين المطافي بمنطقة حي المساعيد بالعريش، ما أسفر عن تدمير الكمين بالكامل، ومقتل 9 من أفراد الشرطة، وأصيب ما لا يقل عن 16 آخرين، بينهم 6 مدنيين ومسعف تصادف مرورهم بمحيط الكمين.

وذكر مصدر أمني وآخر قبلي لـ"العربية.نت" أن سيارة مفخخة اقتحمت كمين المطافئ بالمساعدين غرب، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى، أعقب الانفجار اشتباكات عنيفة بين القوات والمنفذين، أسفرت عن مصرع عدد من الإرهابيين.

وقالت مراسلة "العربية"، نقلاً عن شهود عيان من سكان حي المساعيد ممن شاهدوا اللحظات الأولى لهجوم العريش، إن الهجوم بدأ بإطلاق قذائف "آر بي جي"، ثم دخول سيارة مفخخة اقتحمت الكمين وسط إطلاق نار كثيف من قبل العناصر المسلحة.

وبعد الانفجار، اقتحمت العناصر المسلحة الكمين، وقامت بإطلاق النار على أفراد الكمين، وأصيب عدد من المدنيين جراء الهجوم.

هذا ودفعت قوات الجيش والشرطة بتعزيزات لموقع الهجوم حيث تجري الاشتباكات حالياً مع العناصر الإرهابية المسلحة فيما تقوم طائرات الأباتشي بتمشيط المنطقة.