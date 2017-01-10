داعش يتبنى الهجوم على نقطة أمنية في سيناء أمس الاثنين، الذي وقع صباح اليوم الاثنين على كمين بمنطقة المساعيد غرب بالعريش في شمال سيناء، وقد خلف الهجوم، وفق مصادر طبية، 10 قتلى، (9 من أفراد من الشرطة ومدني واحد)، وإصابة 21 آخرين بجروح.

وقال مصدر أمني لـ"العربية.نت" إن الهجوم وقع في الساعات الأولى من صباح أمس، حيث قام مسلحون بإطلاق قذائف آر بي جي على الكمين، الذي يضم نقطة شرطة ونقطة إسعاف ومطافئ، وخلال إطلاق قذائف الآر بي جي اقتحمت سيارة مفخخة الموقع، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات من الضباط والجنود والمسعفين.