إحالة 4 إيرانيين للجنايات لتهريب مخدرات إلى مصر

قرر المستشار شريف توفيق محامي عام أول نيابات البحر الأحمر في مصر اليوم الأربعاء إحالة 4 إيرانيين وهنديين وباكستاني لمحكمة الجنايات، لاتهامهم بتهريب 171 كيلوغراما من الهيروين عن طريق سواحل البحر الأحمر إلى مصر.

وكانت السلطات المصرية قد تمكنت يوم 17 ديسمبر الماضي من ضبط سفينة إيرانية محملة بالمخدرات كانت في طريقها لدخول مصر عبر البحر الأحمر.

وقال المتحدث العسكري المصري إنه وبناءً على ما ورد من معلومات تفيد بتواجد مركب "إيراني" مشتبه به بالمياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر، صدرت الأوامر من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى القوات البحرية بدفع إحدى وحداتها البحرية للموقع المحتمل تواجد المركب الإيراني فيه، وذلك لاعتراضه وتنفيذ حق الزيارة والتفتيش عليه، مضيفاً أنه أثناء التفتيش تم العثور على أكياس تحوي مسحوقاً أبيض مخبأة بأرضية دورات المياه بالسفينة وعددها 319 كيساً، تقدر بحوالي 171 كيلوغراماً، إضافة إلى 8 تليفونات محمولة ماركات مختلفة وتليفون "ثريا" وجهاز لاسلكي ومبالغ مالية.

وأضاف أنه تم القبض على المركب وطاقمه المكون من 7 أفراد وهم 4 أفراد يحملون الجنسية الإيرانية وفردين يحملان الجنسية "الهندية" وباكستاني.

وكانت السلطات قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتجديد لهم 15 يوماً أخرى، ثم أصدر المحامي العام اليوم الأربعاء قراراً بإحالة جميع المتهمين لمحكمة الجنايات.