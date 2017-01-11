اكتشاف 12 مقبرة فرعونية تظهر "تقدماً طبياً"

عثرت بعثة جامعة لوند السويدية على 12 مقبرة فرعونية تعود لعصر الدولة الحديثة في جبل السلسلة في مدينة أسوان (900 كيلومتر جنوب القاهرة)، بحسب ما أعلنت سلطات الآثار المصرية الأربعاء.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الدولة لشؤون الآثار المصرية، أن "البعثة السويدية عثرت داخل هذه المقابر التي يعود بعضها لعصر الملك تحتمس الثالث (1425 قبل الميلاد) والبعض الآخر لعصر الملك امنحتب الثاني (1401 قبل الميلاد) من الأسرة الثامنة عشرة على كمية كبيرة من العظام البشرية والحيوانية المختلفة".

وعثر أيضاً على قطع من الفخار وأجزاء من توابيت صخرية وفخارية، بحسب البيان.

وقالت رئيسة البعثة ماريا نلسون إن "الدراسات الأولية للكم الهائل من العظام التي عثر عليها تبين وجود عدد من الأفراد كانوا يتمتعون بصحة جيدة"، كما أنها تشير إلى "حالات سوء تغذية أحياناً وبعض الإصابات المتعلقة بكسور العظام الناتجة عن المجهود العضلي".

ومن شأن دراسة هذا العدد الكبير من العظام أن تسهم "في الكشف عن التقدم الطبي في مصر القديمة" و"فهم طبيعة المنطقة" في ذلك العصر.