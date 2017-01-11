الأزهر: الإماراتيون ضحايا تفجير قندهار شهداء

أدان الأزهر ودار الإفتاء في مصر تفجير قندهار بأفغانستان والذي أسفر عن إصابة سفير الإمارات وحاكم قندهار ومقتل 5 إماراتيين واصفاً الضحايا بالشهداء.

وأكد الأزهر وشيخه الدكتور أحمد الطيب أنهما يدينان بشدة التفجير الذي استهدف دار الضيافة لوالي قندهار خلال استضافته للسفير الإماراتي بأفغانستان، وعدد من الدبلوماسيين الذين كانوا في مهمة إنسانية مضيفين أن هذه التفجيرات الإرهابية الغادرة لا تراعي حرمة الدماء، ويبرأ منها الإسلام وهديه وتعاليمه السمحة، وتدل على تجرد مرتكبيها من أبسط معاني الإنسانية، خاصة أن الوفد الإماراتي كان في مهمة خيرية وإنسانية لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية لصالح الشعب الأفغاني.

وأعرب الأزهر عن خالص عزائه لأسر الشهداء وللإمارات قيادة وشعباً، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التكاتف والتصدي لهذا الإرهاب الأسود الذي يهدد أمن الشعوب واستقرارها، سائلًاً المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء للعاجل.

من جانبه أدان الدكتور شوقي علام مفتي مصر التفجير.

وأكد في بيان له، أن استهداف المدنيين والدبلوماسيين وترويع الآمنين أمر ترفضه الشريعة الإسلامية والأعراف والفطرة السليمة حتى في حالات الحرب، ولكن جماعات التطرف والإرهاب لا هم لها سوى تحقيق مصالحها الشخصية حتى ولو تعارضت مع الشرع والأعراف والقيم الإنسانية.